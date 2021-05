Gli sconti attivati da Euronics fanno letteralmente sognare gli utenti, portando prezzi sempre più bassi e convenienti con i quali riuscire a confrontarsi, garantendo difatti un risparmio quasi senza precedenti.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli ottimi sconti, devono comunque sapere che sarà possibile effettuare l’acquisto solamente recandosi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita in Italia di proprietà del socio Euronics SIEM, non altrove o sul sito ufficiale dell’azienda.

I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente in negozio, e nella maggior parte dei casi sono anche no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati tempestivamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Euronics: questi sconti vi faranno impazzire

Il meccanismo che regola il volantino Euronics è assolutamente invidiabile, infatti gli utenti potranno acquistare praticamente ciò che vogliono, ricevendo in cambio uno sconto fisso direttamente proporzionale al livello di spesa raggiunto.

Dopo aver aggiunto al carrello i vari modelli di tecnologia, e non solo, quando si giungerà in cassa si riceverà una riduzione immediata pari ai seguenti tagli: 50, 100, 200 o 300 euro, al superamento della rispettiva spesa di 450, 750, 1100 e 2100 euro. Tutto questo indipendentemente da ciò che avrete scelto o selezionato.

Un’occasione d’oro per poter mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati, sebbene comunque purtroppo il volantino risulti essere estremamente limitato territorialmente in Italia. Maggiori informazioni in merito le potete captare aprendo le pagine elencate poco sotto come galleria fotografica.