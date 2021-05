Android: 6 applicazioni adesso e mai più sono gratis, ecco i titoli

Esistono soluzioni nel mondo della telefonia che ormai dominano senza problemi la concorrenza. Parlando dei sistemi operativi, non si potrebbe andare oltre senza nominare la piattaforma per eccellenza, ovvero Android.

Google mise in scena qualcosa che sarebbe poi diventato fondamentale per lo sviluppo degli smartphone, proponendo un sistema operativo che oggi non ha alcun tipo di concorrenza. Stiamo parlando dunque del celebre robottino verde che ormai non ha più paura di chi insegue. Gli utenti sono arrivati oltre i 2 miliardi in tutto il mondo, con 3 miliardi di dispositivi utilizzati almeno una volta al mese. Si tratta di numeri incredibili che attestano ancora una volta il dominio di Android, sistema operativo che si basa anche su un market particolarmente fornito. Questo, che risponde al nome del Play Store, include al suo interno ogni titolo tra applicazioni e giochi che siano gratis o a pagamento. Da qualche giorno inoltre sembrano esserci i saldi, con tanti contenuti che risultano gratis in via del tutto eccezionale.

Android: gli utenti ora possono avere gratis numerose applicazioni e giochi a pagamento

Anche questa settimana in lista per tutti gli utenti Android ci sono tanti titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google.