In questi ultimi giorni il noto operatore telefonico WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti ben tre offerte davvero incredibili a dei prezzi molto convenienti a partire da 6,99 euro al mese. Nello specifico, si tratta delle promo GO 100 Ultra+, GO 50 Fire+ Limited Edition e GO 100 Fire.

WindTre propone ad alcuni suoi ex clienti tre promo incredibili

Come già accennato, il noto operatore arancione sta inviando in questi giorni degli SMS ad alcuni suoi ex clienti invitandoli ad attivare una delle tre offerte tra GO 100 Ultra+, GO 50 Fire+ Limited Edition e GO 100 Fire. Il messaggio, in particolare, dice così: “50GIGA, 200 SMS e minuti illimitati sulla TOP Quality Network di WINDTRE per te a 6.99E/mese. Attivazione e SIM GRATIS nei nostri negozi entro il 27/05. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go50fple”.

La prima offerta proposta da WindTre è GO 50 Fire+ Limited Edition. Con quest’ultima gli utenti potranno usufruire di 50 GB di traffico internet, 200 sms verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ad un costo mensile di 6,99 euro. Non sono previsti inoltre né costi di attivazione né costo per la scheda SIM.

La seconda offerta è GO 100 Fire. Grazie ad essa, gli utenti avranno a disposizione questa volta ben 100 GB di traffico dati e sempre 200 sms verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Anche qui il costo mensile è di 6,99 euro e non vi è alcun costo per la scheda SIM. Tuttavia, è previsto un costo di attivazione di 6,99 euro.

La terza e ultima offerta è infine GO 100 Ultra+. In questo caso, sarà possibile utilizzare 100 GB di traffico internet con connettività 4G+, 200 sms verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ad un costo di 10,99 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione, ma è invece previsto un costo di 10 euro per la scheda SIM.