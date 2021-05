WhatsApp: così spiano il vostro profilo gratis e di nascosto

Una delle principali volontà degli utenti WhatsApp è quella di avere un’applicazione che sia esente da ogni rischio. Ovviamente questo è quanto pianificato anche dagli sviluppatori che durante gli anni hanno introdotto degli aggiornamenti in grado di migliorare privacy e sicurezza.

Oltre a questo ci sono state anche delle innovazioni importanti che hanno consentito agli utenti di avere il massimo. Stiamo parlando di funzionalità che hanno reso grande WhatsApp tanto da renderla l’applicazione più utilizzata con oltre 2 miliardi di utenti. Allo stesso tempo c’è ancora qualcuno che si lamenta, proprio come i vecchi tempi in cui le fake news e lo spionaggio la facevano da padroni. Stiamo parlando, soprattutto in quest’ultimo caso, di un fenomeno che a quanto pare non è stato debellato come molti credevano. Infatti una soluzione è ancora disponibile sul web e in maniera gratuita per tutti.

WhatsApp: con questa nuova applicazione è possibile spiegare i movimenti degli utenti

Il modo giusto per riuscire a stare attenti sarebbe quello di eliminare tutte le applicazioni dal proprio smartphone. Esistono infatti soluzioni che non possiamo vedere ma che allo stesso tempo riescono a tenere traccia anche dei nostri movimenti.

Relativamente a WhatsApp esisterebbe una nuova applicazione in grado di spiare le persone quando entrano o escono dalla piattaforma. Il nome è Whats Tracker, applicazione che è reperibile mediante il web e che permette di avere una notifica istantanea quando la persona da noi monitorata sceglierà di entrare o uscire da WhatsApp. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita per tutti.