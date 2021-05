Il volantino attivato nel periodo corrente da Unieuro è in assoluto uno dei migliori del mese, per la qualità generale degli sconti che l’azienda ha deciso di attivare e di mettere a disposizione dei tantissimi consumatori che al giorno d’oggi si ritrovano pronti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti del rivenditore, risulta essere perfettamente disponibile anche online sul sito ufficiale, con possibilità di completare l’acquisto ricevendo la merce direttamente presso il proprio domicilio. In questo caso il risparmio sarà massimo, poiché la consegna sarà completamente gratuita (solo con una spesa superiore ai 49 euro). Coloro che spenderanno poi più di 199 euro, avranno inoltre l’opportunità di richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Gli sconti da non perdere disponibili da Unieuro partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, segmento nel quale è possibile mettere le mani su prodotti di buonissima qualità generale, a cifre relativamente ridotte rispetto ai medesimi listini. Nello specifico, infatti, risulta essere possibile acquistare Samsung Galaxy S21+, in vendita a 799 euro, passando anche per Galaxy S21 disponibile all’acquisto a 729 euro.

Sempre all’interno della campagna sono disponibili tantissimi altri prodotti della medesima categoria a prezzi relativamente accessibili, questi sono Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola G10, Oppo A72, LG k61, Xiaomi Redmi 9, Motorola G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A32, Galaxy A21S e tanti altri ancora.