Il volantino attivato da Trony in ogni singolo punto vendita fino al 26 maggio 2021, rappresenta un buonissimo appiglio per tutti gli utenti che vogliono ardentemente cercare di risparmiare al massimo, senza essere minimamente costretti a rinunciare ai prodotti che più desiderano.

Gli acquisti, a differenza di quanto abbiamo visto in passato, o comunque stiamo osservando presso altre realtà, possono essere completati ovunque in Italia, senza alcuna distinzione particolare. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di accedere ai medesimi prezzi sul sito ufficiale, per il resto tutto è lecito; al superamento dei 199 euro di spesa è comunque prevista la possibilità di richiedere il finanziamento a Tasso Zero, previa approvazione da parte della finanziaria.

Trony: le nuove offerte sono assurde

Il cliente che vorrà e potrà recarsi da Trony potrà approfittare di uno sconto del 50% sul prezzo di listino, a patto che segua un iter ben specifico. L’unica richiesta del rivenditore consiste proprio nell’acquisto di un grande elettrodomestico da almeno 399 euro o di un televisore il cui prezzo deve essere superiore ai 699 euro.

Fatto questo, sempre in negozio si potrà aggiungere un qualsiasi secondo prodotto, senza limitazioni in termini di categorie merceologiche. In cassa si avrà diritto a ricevere uno sconto del 50% sul valore di listino del meno caro, con applicazione immediata (non verrà quindi consegnato un buono da spendere in un secondo momento).

I dettagli del volantino Trony sono raccolti per voi nelle pagine sottostanti.