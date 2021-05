A distanza di tre mesi dalla presentazione ufficiale di iQOO Neo 5, ecco che il produttore cinese sotto brand di Vivo ha ufficializzato per il mercato cinese una nuova variante, ovvero il nuovo iQOO Neo 5 Vitality Edition. Vediamo brevemente le caratteristiche principali di questo nuovo arrivato.

iQOO Neo 5 Vitality Edition è ufficiale con SoC Snapdragon 870

Secondo alcuni rumors e teaser emersi nei giorni scorsi, il nuovo smartphone di casa iQOO sarebbe dovuto essere presentato il 26 maggio, ma a quanto pare l’azienda ha voluto anticipare i tempi. iQOO Neo 5 Vitality Edition è stato infatti presentato poche ore fa per il mercato cinese. Rispetto alla sua versione standard, troviamo pochissime differenze e molte similitudini.

Quello che cambia sostanzialmente è il design e l’aspetto estetico della parte posteriore. Sul nuovo modello troviamo infatti una disposizione leggermente differente del modulo fotografico e in questo caso le colorazioni della backcover sono solamente Black e White. Oltre a questo, il display fa un salto di qualità, dato che qui troviamo un refresh rate di ben 144 Hz contro i “soli” 120 Hz della versione standard.

Per il resto, invece, la scheda tecnica rimane pressoché la stessa. Come processore del nuovo iQOO Neo 5 Vitality Edition troviamo infatti sempre il SoC Snapdragon 870 di casa Qualcomm con diversi tagli di memoria disponibile (RAM LPDDR5 e UFS 2.1). Rimane invariato anche il comparto fotografico, che include tre fotocamere posteriori da 48+13+2 megapixel e una selfie camera da 16 megapixel. Uguale, infine, la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo arrivato in casa iQOO sarà distribuito per il momento in Cina ad un prezzo di partenza al cambio di circa 290 euro.