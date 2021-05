Il produttore cinese Vivo presenterà a breve sul mercato una nuova versione del suo ultimo smartphone da gaming a marchio iQOO. Stiamo parlando, in particolare, del prossimo iQOO Neo 5 Vitality Edition, del quale conosciamo già diversi dettagli tecnici e di design grazie a quanto è emerso in queste ore.

iQOO Neo 5 Vitality Edition: ecco cosa aspettarci

Un nuovo smartphone a marchio iQOO è ormai alle porte. iQOO Neo 5 Vitality Edition verrà infatti presentato ufficialmente sul mercato fra pochi giorni, ovvero il 26 maggio. Nonostante questo, nel corso delle ultime ore sono emersi numerosi rumors e alcune immagini renders di questo device.

Partiamo innanzitutto dal design. Osservando i renders pubblicati in rete, è possibile notare anche questa volta la presenza di un display forato sul fronte, mentre sul retro troveremo collocate tre fotocamere a semaforo in un modulo rettangolare sul lato sinistro della backcover. Andando più nello specifico, sappiamo che il pannello sarà un AMOLED con una diagonale da 6.57 pollici e in risoluzione FullHD+. Oltre a questo, troveremo inoltre un refresh rate pari ad addirittura 144Hz.

Il comparto fotografico sarà invece composto da un sensore primario da 48 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un ulteriore sensore da 2 megapixel, mentre sul fronte ci sarà una fotocamera per i selfie da 16 megapixel. Lato prestazionale, poi, il nuovo iQOO Neo 5 Vitality Edition potrà contare sulle performance del SoC Snapdragon 870, con a supporto memoria RAM di tipo LPDDR5 e storage interno UFS 2.1. Parlando infine di autonomia, ci si aspetta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W.