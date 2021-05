Gli sconti Esselunga sono al solito tra i migliori dell’intero segmento della rivendita di elettronica, sebbene comunque in questo caso l’azienda abbia riservato al pubblico italiano la possibilità di accedere ad uno smartphone relativamente economico.

La campagna promozionale è disponibile in ogni negozio in Italia, ma non sarà possibile accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale, come al solito del resto, con scadenza fissata al 26 maggio 2021, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Data la natura della soluzione, ricordiamo essere un’offerta tech, tutto ruota attorno ad un singolo prodotto, il quale viene proposto ad una cifra decisamente scontata. Il modello è chiaramente no brand, quindi con aggiornamenti dal produttore, e disponibile con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un apposito canale Telegram, lo trovate direttamente a questo link.

Esselunga: le offerte non lasciano scampo

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino Esselunga è lo Xiaomi Redmi 9, un modello lanciato sul mercato nel corso del 2020, e caratterizzato da una batteria decisamente capiente, da ben 5000mAH, in grado di rendere lo smartphone a tutti gli effetti un battery phone dalla durata incredibile.

La scheda tecnica parla poi di uno smartphone da 6.53 pollici con risoluzione FHD, sistema operativo Android 10, processore octa-core a 2GHz, 4GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore, una anteriore da 8 megapixel, riconoscimento facciale 2D e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Tutto questo sarà possibile averlo dietro il pagamento di soli 99 euro, una cifra di pieno rispetto se confrontata proprio con la qualità generale.