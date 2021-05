Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop sono complessivamente impressionanti, possono davvero aiutare gli utenti ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza minimamente preoccuparsi della qualità generale dei dispositivi che sarà possibile acquistare.

Tutti coloro che vorranno effettivamente accedere alle riduzioni devono comunque sapere che gli acquisti potranno essere effettuati solamente in negozio, non tramite il sito ufficiale dell’azienda o da altre parti sul territorio nazionale. Le scorte non portano a difficoltà aggiuntive di alcun tipo, ricordando comunque essere presente il Tasso Zero per chi deciderà di spendere più di 199 euro.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti più allettanti

Il volantino di coop e ipercoop focalizza la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero su una spesa complessiva che non supera i 439 euro necessari per l’acquisto ad esempio di un Samsung Galaxy A72, oppure i 429 euro dell’Apple iPhone SE 2020.

Tutti gli altri modelli coinvolti sono più economici, rientrano tra Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Motorola Moto 5G, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9, Samsung Galaxy A52, Oppo A15 e similari.

Sempre all’interno della medesima campagna promozionale, sarà inoltre possibile trovare importanti riduzioni di prezzo applicate sui televisori, sugli elettrodomestici di ultima generazione, o anche su accessori per la casa e per l’informatica. L’unico modo per scoprire ogni offerta consiste nel collegarsi a questo link, per sfogliare in maniera dettagliata le singole proposte di coop e ipercoop, prima di decidere di recarsi in negozio per gli acquisti.