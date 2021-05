Il volantino di Maggio lanciato da Bennet viene quasi definito spaziale, tanto è interessante in termini di prezzi bassi e di possibilità di acquisto di modelli appartenenti alla fascia alta.

Sebbene sia disponibile in ogni negozio sul territorio, è bene comunque ricordare che il volantino non è fruibile tramite il sito ufficiale aziendale. Gli acquisti dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita, con scorte non limitate e con annessa la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Ricordatevi del nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, premendo qui potrete accedere ai migliori codici sconto gratis.

Bennet: attenzione alle offerte, sono strepitose

Le offerte di Bennet sono assolutamente strepitose, alla base della campagna troviamo infatti la possibilità di acceder ai prodotti di casa Apple, pagandoli complessivamente cifre più che accettabili ed accessibili per la maggior parte di noi. Sarà possibile mettere le mani sul top di gamma dello scorso anno, l’Apple iPhone 11, al prezzo finale di 549 euro, salendo poi verso un modello più recente, quale è l’Apple iPhone 12 Mini, la cui richiesta finale si aggira attorno ai 749 euro.

Dall’altro lato della medaglia sono ugualmente disponibili alcuni sconti legati a prodotti con sistema operativo Android, non possiamo trascurare minimamente la presenza di Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 9S o anche di Samsung Galaxy A02s, ognuno di quali è disponibile all’acquisto ad un prezzo che non va oltre i 219 euro.

Quanto indicato nell’articolo rappresenta un piccolo estratto di ciò che vi aspetta da Bennet, maggiori informazioni sono disponibili nelle pagine visionabili poco sotto.