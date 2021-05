Vodafone si rilancia con tre offerte Special TOP fino a 100GB

Ormai è consuetudine vedere nuove offerte spuntare fuori come funghi dopo una giornata di pioggia. Chiaramente ci riferiamo al mondo della telefonia mobile, il quale risulta sempre più pieno di opportunità per chi vuole cambiare gestore.

Tale frase è stata presa in parola dagli utenti Vodafone, molti dei quali hanno scelto di cambiare appunto provider. Questa situazione ha portato il gestore anglosassone a lanciare tre offerte di livello con prezzi più che abbordabili proprio per recuperare gli ex clienti.

Vodafone: queste offerte riporteranno indietro molti dei vecchi clienti