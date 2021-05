Continuano le migliori offerte winback per recuperare terreno perso. Ogni operatore cerca in tutti i modi di riprendersi qualche cliente che lo ha abbandonato. Vodafone in questi ultimi giorni sta facendo scuola proprio per le sue tariffe operator attack eccezionali. Ultimissimo giorno per attivare una delle offerte più fantastiche di sempre. Vodafone a 7 euro al mese offre minuti e SMS illimitati e 50GB. Ecco i dettagli.

Tornare a Vodafone ha più gusto con Special 50 Giga

Si sa, l’esperienza fa la differenza e Vodafone di esperienza ne ha da vendere! Tornare all’operatore con l’offerta winback Special 50 Giga ha più gusto. Prezzo altamente competitivo per un bundle di tutto rispetto.

Vediamo insieme cosa propone Vodafone Special 50 a tutti i suoi ex clienti che sono stati raggiunti dal fortunato messaggio di invito:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati sotto la rete 4G di Vodafone;

di traffico dati sotto la rete di Vodafone; attivazione e SIM completamente gratuite;

costo dell’offerta 7 euro al mese.

Ecco l’SMS che Vodafone ha inviato ad alcuni sui ex clienti selezionati:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 20 maggio 2021“.

Rimane poco tempo per attivare questa eccezionale offerta

Come si evince dal messaggio di Vodafone oggi è l’ultimissimo giorno per attivare questa eccezionale offerta. Infatti entro e non oltre il 20 maggio 2021 tutti coloro che sono stati raggiunti da questo SMS possono sottoscrivere questa offerta online o nei negozi Vodafone.

Insomma, si tratta di un’offerta che sarebbe un peccato perdere se siete tra i pochi eletti ad aver ricevuto il messaggio. Tuttavia se non siete tra i fortunati non disperate. Vodafone ha un’offerta incredibile che si è attestata tra le migliori sul mercato.