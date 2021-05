Facebook sta provando da molto tempo a cercare di integrare sulle le piattaforme possedute e potrebbe aver trovato un modo intelligente e utile per collegare Instagram con WhatsApp. Secondo alcuni leak trapelati si sta parlando del metodo di sicurezza di autenticazione a due fattori, 2FA. Un modo per proteggere il proprio account sul social network da eventuali attacchi.

In sostanza, tra non molto si potrà attivare tale sistema su Instagram. Quando si proverà a loggare tramite un dispositivo, la piattaforma farà mandare un messaggio a WhatsApp con un codice il quale dovrà essere inserito nella schermata di login. Normalmente le applicazioni usano i normali SMS oppure applicazioni dedicate.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021

La possibilità di usare WhatsApp come metodo di ricezione di tale codice utile a Instagram dovrebbe essere un’alternativa, una possibilità e di sicuro non un’obbligatorietà. Renderà più sicuro il proprio account sul social network.

Instagram e la futura integrazione con WhatsApp: 2FA

Quasi sicuramente questa integrazione si rivelerà presto controversa. L’integrazione tra le varie piattaforme è qualcosa che non viene vista di buon occhio e anche se si tratta di una possibilità e non di un’obbligatorietà, agli utenti piace lamentarsi. Fornire una strato extra di protezione online è importante è il sistema di autenticazione a due fattori è tra i più impenetrabili. C’è da dire che WhatsApp potrebbe essere meno sicuro rispetto alla ricezione tramite SMS in quanto si potrebbe comunque intercettare in qualche modo, ma si tratterebbe di un lavoro extra. Non è sicuramente alla portata di tutti, ma solamente dei più esperti.