ho. Mobile: promozioni fino a 100GB in 4G con prezzi speciali

Un gran clamore stanno ottenendo i gestori virtuali, quelli che inizialmente nessuno voleva prendere in considerazione. Oggi, era in cui il cambio di provider sembra ormai programmato e preventivato, proprio i provider virtuali stanno dando il meglio. Ci sono infatti offerte clamorose che riescono ad impensierire anche i grandi colossi, proprio come testimonia ho. Mobile.

Il famosissimo gestore sta riuscendo a mettere in riga tutti i provider della sua categoria, soprattutto lanciando prezzi fuori dal mercato. Le tre offerte in basso testimoniano quanto sia ghiotta l’opportunità di passare ad ho. Mobile proprio ora.

ho. Mobile: le migliori offerte fino a 100GB con connessione 4G

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :