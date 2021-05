A partire da domani, 24 Maggio 2021, WindTre lancerà diverse nuove iniziative commerciali legate al mondo degli smartphone, come la Smart Pack Limited Edition con smartphone Xiaomi e la promo WindTre Special Days.

Fino al 20 Giugno 2021, salvo proroghe o cambiamenti, WindTre renderà disponibili i suoi Special Days, per acquistare diversi smartphone a prezzi scontati, in questo caso in un’unica soluzione. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre: da domani 24 maggio 2021 tornano gli Special Days

Diversamente da quanto fatto con gli Xiaomi Days, i Huawei Days o gli Oppo Days, la particolarità dei WindTre Special Days è quella di proporre smartphone di marche diverse con sconti variabili. Per questa nuova edizione, gli sconti saranno fino a 50 euro sui prezzi di listino. Nello specifico, i Samsung Galaxy A02s e Galaxy A32 5G saranno disponibili rispettivamente con 20 euro di sconto (139,90 euro invece di 159,90 euro) e 50 euro di sconto (249,90 euro invece di 299,90 euro).

Passando ai device Xiaomi, sarà proposto il Redmi 9 a 129,90 euro invece di 169,90 euro, dunque con 40 euro di sconto; il Redmi Note 10 5G al prezzo di 199,90 euro invece di 249,90 euro, dunque con 50 euro di sconto; lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 399,90 euro invece di 449,90 euro, dunque con 50 euro di sconto. Infine, WindTre venderà, sempre in un’unica soluzione, lo smartphone Realme 8 a 179,90 euro invece di 199,90 euro, con uno sconto di 20 euro.

Come sempre, si segnala che quelli indicati sono gli sconti proposti da WindTre con la sua iniziativa fino al 20 Giugno 2021, rispetto al prezzo di listino. Non è escluso che in altri canali di vendita si possano trovare prezzi diversi. Inoltre, con la vendita in un’unica soluzione non interviene il costo di attivazione della rateizzazione di 4,99 euro.