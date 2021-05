Gli sconti disponibili da Unieuro sono assolutamente inaspettati, e possono garantire agli utenti un risparmio quasi mai visto prima, in questo modo spendere poco sarà decisamente più semplice del normale.

Il volantino soddisfa pienamente tutti coloro che sono alla ricerca della perfetta occasione per accedere ai top di gamma senza spendere cifre folli. La campagna promozionale è assolutamente versatile, permette l’accesso in ogni singolo negozio sul territorio, come anche sul sito ufficiale fino al 27 maggio; la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, previo superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Se interessati all’acquisto di un elettrodomestico, segnaliamo la presenza di sconti del 50% sui modelli effettivamente contrassegnati (anche da incasso), per un risparmio senza precedenti. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto da tutti i consumatori che spenderanno più di 199 euro.

Ricordatevi delle migliori offerte Amazon, e di tutti i codici sconto più interessanti, le trovate sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: queste sono le occasioni da non perdere

Il volantino Unieuro sconta davvero tantissimi prodotti, e molto vari tra di loro. Un notevole afflusso di modelli Xiaomi di fascia intermedia è a disposizione degli utenti, tutti in vendita a meno di 400 euro, con possibilità di acquisto di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Mi 10T Lite, Redmi 9A, Redmi Note 10S, Redmi 9T, Redmi Note 10 e similari.

Molto interessanti sono anche le riduzioni applicate alla fascia alta della telefonia mobile, qui invece troviamo i top di gamma di casa Samsung, rappresentati perfettamente da Galaxy S21+, disponibile a 799 euro, come anche il Galaxy S21 a soli 729 euro.