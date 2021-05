Android: decine di titoli a pagamento ora gratis sul Play Store

Colpo su colpo ma soprattutto innovazione dopo innovazione, la piattaforma Android è diventata una vera istituzione. La rima appena realizzata è un caso, ma non lo è di certo il risultato ottenuto dagli sviluppatori che hanno cullato e cresciuto un sistema operativo mobile come quello del robottino verde al meglio.

Non ci sono dubbi sul fatto che la concorrenza ormai possa solamente limitarsi ad inseguire, visto anche il poco spazio rimasto. Tutte le aziende che producono smartphone infatti tendono a scegliere Android come sistema operativo di base, proprio come visto durante gli ultimi anni. Oltre 2 miliardi di persone sono ormai affezionate alla piattaforma di Google, la quale continua a migliorarsi aggiornamento dopo aggiornamento. Il merito è anche della grande versatilità, la quale è uno degli obiettivi principali di chi ha tra le mani uno smartphone. Il tutto si amplifica quando si utilizzano i tanti contenuti promossi dal Play Store di Google, il quale durante questi giorni è in saldi. Numerosi titoli a pagamento saranno infatti disponibili gratis.

Android: queste sono le migliori applicazioni disponibili oggi gratis invece che a pagamento

La lista in basso mostra ancora una volta una grande quantità di contenuti a pagamento offerti gratis. Il tutto sarà disponibile solo per qualche giorno.