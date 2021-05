Vodafone guarda ancora con molto interesse a quei clienti che sono intenzionati ad effettuare le operazioni di portabilità del loro attuale numero. Il gestore inglese ha scelto la strada delle promozioni low cost per contrastare la rivalità di altri importanti provider come Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone, le alternative a Iliad e TIM con la tariffa da 100 Giga

Gli abbonati che decideranno di sottoscrivere una nuova tariffa nel mese di Maggio avranno a loro disposizione la tariffa Special 100 Giga. Questa promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS illimitati per chiunque con 100 Giga da utilizzare per la navigazione internet. Il costo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro.

La sottoscrizione della tariffa Special 100 Giga prevede un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Questo costo extra sarà necessario anche per l’acquisto della SIM. Una volta attiva la promozione, gli utenti di Vodafone avranno la garanzia di un costo bloccato per la ricaricabile almeno per il primo semestre.

Gli abbonati che intendono effettuare il passaggio di rete in Vodafone dovranno effettuare la richiesta necessariamente in uno store ufficiale del gestore. Solo per gli attuali clienti di Iliad vi è la possibilità di effettuare la sottoscrizione online.

Oltre alla Special 100 Giga, gli abbonati di Vodafone avranno anche la possibilità di attivare la Special 50 Giga. In questa particolare occasione, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Per quanto riguarda il costo di rinnovo mensile, il prezzo base è pari a 7,99 euro.