Unieuro non si ferma più, in questi giorni di metà Maggio l’azienda ha lanciato una nuova campagna promozionale con la quale è facilissimo pensare di accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza spendere poi così tanto.

Il volantino risulta essere attivo fino al 27 maggio, con possibilità di acquisto sia sul sito ufficiale che nei vari negozi sparsi per il territorio. Gli utenti che acquisteranno dal divano di casa, e richiederanno la consegna presso il domicilio, potranno comunque godere della spedizione gratuita nel momento in cui avranno superato i 49 euro di spesa (senza vincoli in merito alle categorie merceologiche). Il Tasso Zero è come al solito presente, potrà essere richiesto solamente oltre i 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle nuove offerte Amazon, e scoprire anche i codici sconto più interessanti, allora dovete aprire subito il nostro canale Telegram.

Unieuro: le occasioni sono incredibili

All’interno della campagna promozionale di Unieuro troviamo un elevatissimo numero di offerte legate alla telefonia mobile, ed in grado di soddisfare sia coloro che vogliono spendere pochissimo, sia gli utenti che puntano ai top di gamma del periodo.

Tra i vari modelli coinvolti, infatti, troviamo gli ultimi Samsung Galaxy S21, in vendita rispettivamente a 729 euro (con altri 150 euro di rimborso dell’azienda), per salire poi ai 799 euro necessari per la versione plus.

Le occasioni però raggiungono anche le fasce più basse ed interessanti della telefonia mobile, in particolare sarà possibile acquistare Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10/10S, Motorola Moto E7 Plus, Motorola Moto G10, Samsung Galaxy A32, Oppo A72, LG K61, Oppo A94 e similari.