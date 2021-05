TIM vuole venire incontro a chi ha bisogno di internet in mobilità, ma soprattutto a chi lo utilizza per la Didattica a Distanza. Con TIM Supergiga 100 hai 100 Giga di traffico dati inclusi, ma soprattutto navighi sulle piattaforme e-learning senza limiti. Bella la DaD così, vero? Un’offerta unica ad un prezzo davvero speciale. Ecco i dettagli.

Con TIM Supergiga 100 la DaD non ti consuma più i Giga

Grazie all’offerta TIM Supergiga 100 la DaD non sarà più un incubo. Non riuscirà ad azzerarti il traffico dati disponibile prima del fine mese. Infatti grazie a questa soluzione di TIM, utilizzando tutte le piattaforme di e-learning la navigazione è illimitata.

Ecco quali sono le piattaforme e-learning compatibili che non consumano i Giga dell’offerta di TIM:

Google Suite for Education : Google Meet e Google Classroom;

: Google Meet e Google Classroom; Microsoft Office 365 A1 : Microsoft Teams;

: Microsoft Teams; WeSchool ;

; Skype ;

; Zoom ;

; Amazon Chime;

Cisco WebEx;

GoToMeeting;

Jitsi Meeting;

Axios.

Da quanto si evince, non solo questa offerta è utile per quelle famiglie che hanno uno o più figli in DaD, facendo risparmiare qualche soldino, ma anche per coloro che, svolgendo il lavoro da casa, sono costretti a conferenze lunghissime. E TIM ha davvero pensato a tutto perché a 19,99 euro al mese sono inclusi:

100 Giga di traffico dati;

di traffico dati; Giga illimitati per la navigazione sulle piattaforme di e-learning ;

per la navigazione sulle piattaforme di ; Modem Wi-Fi 4G opzionale acquistabile presso i negozi TIM a prezzi scontati.

Se 100 Giga dovessero essere troppi allora si potrebbe optare per l’offerta TIM Supergiga 50. A 13,99 euro al mese si hanno disponibili 50 Giga di Traffico dati. Tuttavia questa offerta non prevede la navigazione illimitata sulle piattaforme e-learning.

Si tratta di soluzioni utili anche per chi abita in una zona che non è raggiunta dalla fibra. Il nostro consiglio è quello di verificare la copertura prima di sottoscrivere un’offerta. Se però si vuole navigare senza pensieri ecco l’offerta TIM tutto illimitato.