Lo smartphone è diventato il nostro compagno di vita. Non solo lo usiamo per navigare, chattare, inviare email e condividere la nostra vita sui social. Spesso nei tempi morti o anche di frequente lo usiamo per vedere le nostre serie TV preferite portandole sempre con noi. E i Giga che fine fanno? Niente panico, c’è un’offerta da paura di TIM! Se il vostro problema sono i giga che non bastano mai ecco la tariffa giusta con tutto illimitato per davvero, senza pensieri. Si chiama TIM Advance 5G Unlimited, scopriamola insieme.

Se vuoi tutto illimitato allora c’è TIM Advance 5G Unlimited

Per chi vuole tutto, ma proprio tutto illimitato e per davvero allora c’è TIM Advance 5G Unlimited. L’offerta senza compromessi che non dà limiti di consumo a chi la sottoscrive. “L’offerta completa per le tue esigenze: Giga veloci e illimitati fino a 2 Gbps e Minuti ed SMS illimitati“. Ecco nel dettaglio cosa offre il bundle:

Giga illimitati sotto copertura 5G e velocità fino a 2 Gbps ;

sotto copertura e velocità fino a ; 22 Giga di traffico dati in roaming nei Paesi dell’Unione Europea;

di traffico dati in nei Paesi dell’Unione Europea; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; TIM MUSIC con streaming illimitato:

con streaming illimitato: Roaming UE ed extra UE incluso;

250 minuti verso l’estero: Svizzera, Monaco, Usa e Canada;

250 SMS verso l’estero: Svizzera, Monaco, Usa e Canada;

3 Giga di traffico dati Roaming in Svizzera, Monaco, Usa e Canada;

TIM GAMES incluso per 3 mesi.

Dettaglio costi dell’offerta

TIM Advance 5G Unlimited con tutto illimitato, secondo quanto indicato sopra, costa 39,99 euro al mese. Attivazione gratuita. LoSai e ChiamaOra sono i due servizi inclusi nella tariffa.

Questa offerta di TIM si può attivare online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico nazionale. Non prevede vincoli di sorta. La velocità di connessione dipende dalla copertura della rete 5G nella zona. Per chi fosse già cliente e non avesse la connessione ultraveloce c’è TIM Promo 5G ON.