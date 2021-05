TIM si muove sempre con più insistenza nel campo dell’intrattenimento televisivo. In attesa di scoprire le offerte che il provider lancerà in associazione con DAZN per la prossima stagione calcistica, TIM punta sempre di più sulla sua piattaforma streaming TIMvision.

TIM, le migliori offerte per le serie tv e film con Netflix incluso

L’investimento legato a TIMvision di TIM si lega anche ad una serie di partnership siglate dal gestore per il suo servizio ufficiale. Tra queste partnership spicca anche quella con Netflix. Gli abbonati del provider italiano potranno ora attivare l’offerta Mondo Netflix, la tariffa che prevede contenuti tv mai così ricchi.

Gli utenti che attivano la promozione Mondo Netflix avranno una doppia sottoscrizione. I clienti potranno accedere senza vincoli e senza limiti a tutti i film e tutte le serie tv disponibili sul portale TIMvision ed anche a tutti i film e serie tv di Netflix. Per la piattaforma americana, sono inclusi i contenuti tutti i contenuti del catalogo ufficiale. Il costo di quest’offerta due in uno è di 12,99 euro ogni trenta giorni.

La tariffa Mondo Netflix rappresenta ad oggi una delle migliori soluzioni inerenti il campo dell’intrattenimento tv.

TIM però non si ferma soltanto a Netflix, ma rilancia anche con le offerte legate a Disney+. Per la piattaforma streaming di casa Disney, è previsto un costo mensile pari a 7,99 euro. In linea con la vantaggiosissima tariffa per film e serie tv di Netflix, anche in questa circostanza saranno inclusi anche tutte le produzioni originali presenti sul catalogo ufficiale di TIMvision.