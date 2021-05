tim-ecco-le-migliori-offerte-da-attivare-prima-che-finisca-maggio

Maggio volge al termine, sarebbe un peccato perdersi tutte le promo che TIM ha messo a disposizione per questo mese. Ecco le migliori offerte TIM da attivare prima che sia troppo tardi. Sarebbe davvero un triste farsi sfuggire alcune occasioni uniche a prezzi davvero vantaggiosi.

TIM: occasioni uniche nelle offerte di maggio in portabilità

TIM, per il mese di maggio, sta mettendo a disposizione degli utenti, occasioni uniche in portabilità. Offerte a prezzi davvero speciali che possono far gola a molti. Noi di Tecnoandroid abbiamo deciso di stilare una carrellata di quelle più interessanti così che ognuno possa decidere quale potrebbe fare al caso suo.

Ovviamente, per eventuali dettagli o dubbi, mettiamo anche a disposizione il link della pagina ufficiale di TIM relativa a quella promozione. Bando alle ciance, ecco quali sono le tariffe che meritano almeno un’occhiata:

cambiare operatore non è mai stato così facile con la promozione TIM Wonder . Attivazione gratuita e il primo mese te l’operatore. A soli 9,99 euro al mese il bundle include: minuti illimitati , SMS al costo di 0,29 euro l’uno e 50 Giga di traffico dati. Se hai un’offerta di linea fissa casa con TIM Unica hai Giga illimitati . La promo è valida per tutti coloro che provengono da ho.Mobile e Lycamobile ;

. Attivazione gratuita e il primo mese te l’operatore. A soli al mese il bundle include: , di 0,29 euro l’uno e di traffico dati. Se hai un’offerta di linea fissa casa con hai . La promo è valida per tutti coloro che provengono da e ; cambiare operatore non è mai stato così facile con la promozione TIM Wonder Six. Anche in questo caso l’attivazione è gratuita e il primo mese te lo regala l’operatore. A soli 9,99 euro al mese il bundle include: minuti e SMS illimitati e 70 Giga di traffico dati. Se hai un’offerta di linea fissa casa con TIM Unica hai Giga illimitati. La promo è valida per tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Fastweb.

Tutte e due le promozioni sono attivabili esclusivamente online. Inoltre hanno anche attiva TIM BASE e Chat che permette di chattare su Whatsapp e altre app senza consumare i Giga del piano tariffario. Se invece volete attivare una nuova numerazione TIM per i nuovi clienti offre delle alternative davvero interessanti.