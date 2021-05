Tutti d’accordo che tra Apple e Facebook non scorra buon sangue dopo i recenti trascorsi in merito al tema del cosiddetto App Transparency di cui abbiamo parlato in questo articolo. Ad ogni modo l’argomento di oggi è decisamente diverso e riguarda un bug causato da Instagram in grado di mandare in blocco i device della mela addentata di Cupertino. Non una notizia esattamente nuova dopo quanto già visto con TikTok che, allo stesso modo, aveva causato non pochi disagi ai fan di Apple. Ecco che cosa sta succedendo.

Cosa succede se apri questa storia Instagram

Instagram è il social network per eccellenza insieme a Facebook. Ogni giorno miliardi di utenti si mettono in mostra per 24 ore con contenuti di vario genere arricchiti da effetti ed implementazioni di filtri ed altri add-in. Tra queste Stories ce n’è una che merita particolare attenzione.

In particolare si menzione la storia messa in evidenza su questo account. Come si può notare l’effetto crash è immediato per i telefoni a marchio Apple. Il telefono va in blocco assoluto. Il consiglio, nel caso vogliate colmare la vostra curiosità. è quello di aprire la storia direttamente dal PC tramite browser.

Nel caso in cui si verifichi il blocco del dispositivo l’unica cosa da fare è un riavvio del telefono, cosa che si attua tenendo premuto il tasto volume su per poi rilasciarlo seguito da un medesimo movimento per il pulsante volume giù seguito infine dalla pressione prolungata del tasto di accensione fino alla comparsa del logo Apple.

Bug di questo genere non sono nuovi per il popolo Instagram che di recente si è dovuto sorbire gli effetti di un freeze del telefono sia per Android che per iOS.