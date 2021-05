American Horror story: a pochi mesi dal debutto, ecco le notizie più attese sulla serie

La stagione 10 di American Horror Story, dal nome di “Double Feature” arriverà in America questa estate su FX. Prima però avremo a che fare con uno spin-off che andrà in onda su Hulu a luglio.

A comunicarlo è stato il capo di FX Networks John Landgraf, che ha svelato: “In arrivo a luglio, in esclusiva per FX su Hulu, c’è American Horror Stories, uno spin-off della nostra pluripremiata serie di successo.” Ed ha aggiunto: “American Horror Stories è una serie antologica settimanale che racconterà una storia horror diversa ad ogni episodio”.

American Horror Story: tutto sul nuovo cast della decima stagione

Nel cast dei nuovi episodi di American Horror Story rivedremo Kathy Bates, Billie Lourd, Adina Porter, e Lily Rabe, ma stavolta si aggiungeranno alla lista anche Kaia Gerber, Ryan Kiera Armstrong, Spencer Novich e Macaulay Culkin. In che modo Murphy è riuscito a convincere quest’ultimo?

Egli ha spiegato: “Ho chiesto di parlargli al telefono e lui ha detto okay. Quando scrivo il copione, non lascio mai che le persone leggano, di solito”. In questo caso però ha fatto un’eccezione: “Ho detto, ‘OK, ecco il passo.’ E ho raccontato lui il personaggio in American Horror Story. Gli ho così rivelato che farà scene super erotiche con Kathy Bates, e tanto altro. Culkin si è fermato e ha detto: ‘Suona proprio come il ruolo che sono nato per interpretare’. Quindi, ha accettato immediatamente.”

Nel dettaglio, John Landgraf ha dichiarato che il mese di uscita dello spin-off sarà luglio, mentre la stagione numero 10 arriverà ad agosto.