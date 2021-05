WindTre si scaglia contro i principali rivali nel campo della telefonia mobile. L’operatore cerca di attirare al suo bacino tutti gli utenti che hanno attivato recentemente una promozione di Iliad. Nel mese di Maggio, gli abbonati potranno quindi attivare la ricaricabile chiamata Go Unlimited Star+.

WindTre alla sfida di Iliad: la tariffa con minuti e internet senza limiti

Il ticket della WindTre Go Unlimited Star+ resta uno dei migliori sul mercato. I clienti potranno accedere a soglie di consumo illimitate con chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e Giga no limits per la navigazione internet.

I clienti che scelgono di attivare la WindTre Go Unlimited Star+ avranno grandi vantaggi anche per quanto concerne il prezzo per il rinnovo. L’offerta costerà agli abbonati soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni. Inoltre, a differenza dei mesi scorsi, gli utenti che andranno ad attivare una SIM con WindTre riceveranno anche la garanzia di un costo bloccato, almeno durante i primi sei mesi di abbonamento.

Gli utenti che scelgono questa tariffa di WindTre dovranno aggiungere esclusivamente una quota extra per la dotazione della SIM pari a 10 euro.

Gli abbonati che attivano la WindTre Go Unlimited Star+ dovranno necessariamente impegnarsi alla portabilità del loro numero da altro operatore. Per questa ragione, la ricaricabile resta a disposizione degli attuali clienti TIM, Vodafone ed Iliad.

Seguendo un corso di continuità con le precedenti tariffe winback, la Go Unlimited+ di WindTre non prevede una attivazione online. Gli utenti interessati potranno richiedere questa tariffa solo ed esclusivamente nei punti vendita ufficiali del gestore su scala nazionale.