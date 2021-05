Volete risparmiare il più possibile? allora siete nel posto giusto, con Trony tutti gli utenti possono ricevere uno sconto del 50% sul valore di listino, seguendo un iter ben specifico e definito.

A differenza di quanto siamo stati abituati a vedere in passato, in questo caso il volantino Trony risulta essere disponibile in esclusiva presso i singoli punti vendita, sebbene comunque non presenti differenze sostanziali in relazione alla regione di appartenenza. In altre parole gli utenti potranno recarsi dove vorranno, senza restrizioni particolari, nemmeno sui quantitativi di scorte disponibili.

Trony: prezzi bassi alla portata di tutti

Per riuscire a raggiungere il fantomatico sconto del 50% su ogni acquisto, il cliente deve prima di tutto aggiungere al carrello un prodotto a scelta tra televisore o grande elettrodomestico, con prezzi rispettivamente di almeno 399 e 699 euro.

Fatto questo la strada appare essere completamente in discesa, in quanto poi sarà possibile aggiungere ciò che si vorrà, ed una volta in cassa sarà possibile godere di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Fate attenzione, non sarà possibile scegliere su quale prodotto applicare lo sconto, il meccanismo è automatico e prevede la riduzione sul listino più basso, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo.

Sebbene il volantino Trony sia complessivamente molto semplice e chiaro, abbiamo integrato nel nostro articolo ogni singola pagina, in modo da poter godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetta nei vari punti vendita in Italia.