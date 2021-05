Lo smartphone è diventato per molti il centro della vita. Al suo interno si celano importanti documenti, tesine, appunti e dispense oltre che tutta una serie di indelebili ricordi scolpiti in pixel attraverso fotocamere sempre più all’avanguardia. Mossi dall’entusiasmo per l’uscita dei nuovi modelli tendiamo spesso a bistrattare i nostri vecchi compagni tecnologici dimenticando che è ancora possibile usarli in modo intelligente per semplificarci di molto la vita. Ecco alcuni consigli per l’uso alternativo degli smartphone datati.

Smartphone con anni di carriera resuscita per fare tutto questo