Presentato giusto nel corso della giornata di ieri, ma già in offerta ad un prezzo incredibilmente basso, stiamo parlando di Poco M3 Pro, lo smartphone che porta il 5G a cifre mai viste prima.

Il nuovo modello, nel caso in cui non lo conosceste, presenta un ampio display IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz (dinamico da un minimo di 30Hz), nonché protezione Gorilla Glassh 3. Sotto il cofano è stato integrato l’ultimo processore MediaTek, il Dimensity 700, un octa-core con processo produttivo a 7 nanometri, e disponibilità di due configurazioni: 4/6GB o 6/128GB.

La batteria da 5000mAh ne garantisce un utilizzo duraturo nel corso del tempo, mentre il comparto fotografico è composto posteriormente da 3 sensori (con principale da 48 megapixel, seguito da un macro da 2 megapixel ed un sensore bokeh sempre da 2 megapixel). Completano dimensioni non elevate, 8,92 millimetri di spessore e 190 grammi di peso per una migliore portabilità, nonché chiaramente connettività 5G.

Poco M3 Pro: dove acquistarlo scontato

Disponibile di listino ad un prezzo di 179 euro per la variante da 4/64GB, in questi giorni Goboo, un noto retailer online, ha attivato una promozione incredibile. Fino alle 9 del 22 maggio, sarà possibile acquistarlo a 159 euro (mentre 179 euro per la variante 6/128GB), con alcuni plus non da poco.

I primi 100 acquirenti potranno acquistare la Xiaomi Band 5 a soli 9,99 euro, mentre i primi 600 riceveranno un regalo a sorpresa (potrà essere uno zaino Xiaomi, cuffiette con filo, tappetini per mouse o Poco t-shirt).

In ultimo, da non dimenticare la consegna di buoni sconto da utilizzare per acquisti successivi sempre di prodotti Xiaomi, grazie ai codici GOMAY5 e GOMAY9.

Tutte le spedizioni partiranno direttamente dalla Spagna (non dalla Cina), di conseguenza non dovrete pagare i dazi doganali, ne attendere intervalli temporali, in poco tempo riceverete il vostro acquisto, senza costi aggiuntivi.

Il link per l’acquisto, con i dettagli delle promozioni appena elencate, li trovate direttamente su Goboo, premendo qui.