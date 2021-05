La storia di GTA 5 è di sicuro da studiare, mai un gioco era sopravvissuto al cambio di ben due generazioni, nato per la settima generazione, adesso si prepara a spalancare su Playstation 5 (e Xbox series X). Il gioco Rockstar, incredibilmente, è riuscito ad adattarsi e sopravviene per più di 7 anni, rimanendo peraltro uno dei titoli più giocati; ad aiutare questa lunga vita, oltre alle mille possibilità offerte dal gioco base, anche un comparto online che fa invidia a chiunque nel panorama videoludico.

Le avventure Trevor, Michael e Franklin adesso si preparano a sbarcare anche sul nextgen e già tutti i fan non vedono l’ora di vedere di cosa sarà capace un titolo già di per se solidissimo messo in sinergia con le nuove possibilità offerte dagli hardware di Playstation 5 e Xbox series X.

Playstation 5: Grand Theft Auto 5 ha finalmente una data di lancio

Come detto dunque la nextgen, con Playstation 5 e Xbox series X, si prepara a mettere, per la gioia di tutti i giocatori, le mani su uno dei giochi più iconici della storia del videogame. Rockstar ha infatti ufficializzato la data di lancio; il gioco sarà disponibile in versione sia fisica che digitale a partire dall’11 di novembre.

Mancano dunque circa sei mesi alla release ufficiale ma, ne siamo certi, i fan non vedono l’ora di poter mettere le mani sul “nuovo” vecchio titolo. Un’altra domanda sorge però spontanea letta la notizia; se il quinto capitolo nextgen verrà rilasciato a novembre, quanto ancora si dovrà attendere per potersi gustare finalmente GTA 6?