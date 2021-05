Opera sta cercando di soddisfare i giocatori con il primo browser mobile progettato per i giocatori. Ci sono giá molti browser tra cui scegliere sul Play Store, ma Opera GX sta cercando di fare le cose in maniera leggermente diversa. Opera GX è giá disponibile sul desktop con le stesse funzionalitá incentrate sui giochi.

Gli sviluppatori stanno approfittando della popolaritá sul desktop per portare il nuovo browser sul tuo smartphone Android preferito. Ci sono alcune funzionalitá uniche integrate nell’app e ti verranno tutte evidenziate non appena avvii l’app per la prima volta. Con il pulsante di azione rapida, puoi cercare rapidamente un argomento o passare da una scheda aperta all’altra.

Opera GX è disponibile per gli utenti Android e iOS

Ci sono quattro diversi temi incentrati sul giocatore e sono simili a quelli RGB, i quali offrono alcune opzioni tra cui scegliere oltre alle impostazioni di sistema. Quando apri l’app per la prima volta e segui la configurazione, ti verrá presentato GX Corner. Da qui, ti vengono mostrate tutte le ultime offerte, insieme alle date di rilascio imminenti. Puoi anche vedere quali giochi sono attualmente in tendenza, dandoti un’idea su cosa giocare prossimamente.

Da marzo 2021, Opera GX ha visto piú di nove milioni di utenti attivi. Ció rappresenta una crescita del 190 % anno su anno. Il browser sta ora rilasciando il suo programma beta per dispositivi mobile e potrai scaricarlo a partire da oggi sia per Android che per iOS. Il piano degli sviluppatori è di renderlo disponibile ad un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.