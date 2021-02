Carrefour ha in serbo per gli utenti occasioni assolutamente incredibili, un volantino che punta in tutti i modi a soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori che vorrebbero poter risparmiare sull’acquisto della tecnologia generale, o degli smartphone di ultima generazione.

L’accesso alle promozioni della campagna risulta essere possibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio, è bene ricordare che in nessun modo gli utenti possono godere degli stessi identici sconti online sul sito ufficiale o da altre parti. Il Tasso Zero può essere richiesto da tutti, ma per raggiungerlo sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti, oltre che spendere almeno 199 euro.

Carrefour: sconti impazziti con tantissimi prezzi bassi

L’idea di Carrefour è di puntare dritta al cuore degli utenti, ovvero alla fascia media, il segmento più richiesto ed apprezzato dalla maggior parte di noi, in quanto intriso di ottimi smartphone a prezzi non troppo elevati.

Il modello da non mancare assolutamente è lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, uno smartphone che propone prestazioni interessanti, con un buon display IPS LCD e la connettività 5G, richiedendo il pagamento di 299 euro per il suo acquisto definitivo.

Le alternative sono rappresentate da smartphone ancora più economici, ma ugualmente allettanti, come ad esempio i 199 euro necessari per il Motorola Moto G9 Power, un modello con un ampissimo display IPS LCD, audio stereo ed una batteria super da 6000mAh.

