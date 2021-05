CoopVoce: 4,50 euro ogni mese per una delle tre promo EVO

Sottovalutare alcune tipologie di realtà potrebbe essere un errore soprattutto al giorno d’oggi. Secondo quanto riportato anche dall’esperienza diretta degli utenti, nel mondo della telefonia mobile a fare corsa a sé attualmente sarebbero i gestori di tipo virtuale.

Stanno infatti alle ultime informazioni, il pubblico riferisce di un’estrema affidabilità soprattutto da parte di CoopVoce. Non solo risparmio, quantità e qualità ma anche un alto grado di fedeltà da parte di ciò che il gestore offre, senza brutte sorprese dopo la sottoscrizione. Tutti questi aspetti hanno reso dunque CoopVoce uno dei migliori in assoluto. Tutti i punti critici sono stati inoltre migliorati, come ad esempio i contenuti che inizialmente non erano tanti e che invece oggi arrivano in abbondanza. Sul sito ufficiale ci sono tre offerte che chiunque potrebbe prendere al volo. Tutte le promo durano per sempre senza cambiare mai prezzo di vendita.

CoopVoce: le tre offerte EVO sono interessantissime, ecco cosa includono e quanto costano

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS