App Meteo: il tempo è imprevedibile, ma queste app ci salveranno

L’estate è in agguato, e dopo tanta pioggia e maltempo, sarebbe anche il momento di goderci il sole. Ma d’altronde il tempo è imprevedibile e nessuno può sapere cosa ha in serbo, se non le app meteo di cui vi stiamo per parlare.

Sia sul Play Store di Google che sull’App Store di iOS ci sono valanghe di applicazioni che hanno lo scopo di avvisarci in merito alle previsioni meteo. Non solo a Milano, Roma e Napoli, ma in tutti i luoghi di Italia e del mondo, anche utilizzando il GPS per individuarli via satellite. Insomma, scoprire che tempo farà è diventato piuttosto semplice grazie alle app meteo. Scopriamo a questo punto quali sono le migliori in circolazione.

App Meteo: le migliore scelte negli store

TWC

Grazie ai caratteri cubitali e scritte selezionate, questa app meteo mostra le informazioni necessarie su una sola schermata. Entrando poi nel dettaglio, troviamo le info in merito a condizioni, temperatura, precipitazione e vento giorno per giorno. I widget sono di varie dimensioni per adattarsi ad ogni tipo di schermata Home.

È inoltre disponibile sia la vista stradale che satellitare delle mappe. Si arriva fino a 15 giorni di distanza con le previsioni, pur mantenendo un buon grado di precisione.

Klara

Essendo la maggior parte delle app meteo gratuite, in qualche modo dovranno pur racimolare un guadagno. Proprio per questo esistono le pubblicità sotto forma di banner o sporadicamente sotto forma di schermate di intermezzo fra un menu e l’altro. Come sempre però c’è l’eccezione che in tal caso è rappresentata dall’app meteo Klara, disponibile per Android.