Si sta avvicinando il momento in cui Iliad debutterà con la sua linea fissa. Wind è esagerata e vuole anticipare questo momento ingolosendo più clienti possibili. La sua offerta Super Fibra a meno di 30 euro connette la tua casa a internet ultraveloce e ti regala Amazon Prime. Ecco tutti i dettagli.

Wind Super Fibra è l’offerta di linea fissa di WindTre a 28,99 euro

La linea fissa di Iliad sta intimorendo un po’ tutti gli operatori. Ancora non è uscita con la sua prima tariffa, che molti pensano già quanto aggressiva. Tuttavia Wind e altri stanno cercando di difendersi con offerte davvero accattivanti.

Infatti WindTre con l’offerta Wind Super Fibra sta facendo centro. A soli 28,99 euro al mese offre velocità di navigazione fino a 1 Gbps. Inoltre non solo internet illimitato, ma nella promozione è incluso anche un Modem WiFi 6 di ultimissima generazione. Dulcis in fundo Wind regala, a chi in questi giorni attiva l’offerta, un abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi.

Costi e dettagli dell’offerta

L’offerta Wind Super Fibra a 28,99 euro al mese include:

Giga illimitati di traffico dati con tecnologia Fibra fino a 1 Gbps ;

di traffico dati con tecnologia fino a ; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; nessun costo di attivazione.

Oltre a tutto ciò Wind in questa promozione include:

il nuovo Modem WiFi 6 ;

; abbonamento ad Amazon Prime per 12 mesi;

Caratteristiche dell’operatore

Ci sono buoni motivi per scegliere Wind. La sua rete è stata definita “Top Quality Network“. Il nuovo Modem WiFi 6 incluso permette di navigare sempre alla massima velocità. Inoltre garantisce stabilità di connessione per tutti i dispositivi collegati. Infine è anche compresa l’assicurazione kasko per qualsiasi intervento tecnico al dispositivo.

Altro aspetto importante è che Wind mette a disposizione assistenza tecnica fornita da AnyTech365. Un tecnico specializzato accompagnerà l’utente alla configurazione di tutti i dispositivi da connettere in casa. Tra l’altro grazie a Wind Unlimited Special a 9,99 euro al mese l’utente può disporre di una SIM con minuti e Giga illimitati.