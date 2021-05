Gli sconti attivati da Unieuro in questo periodo sono davvero tra i migliori degli ultimi mesi, rappresentano un buonissimo punto di partenza per gli utenti che da tempo vogliono cercare di acquistare i prodotti più interessanti, al giusto prezzo finale di vendita.

La campagna promozionale risulta essere disponibile ovunque sul territorio nazionale, con inoltre la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale di Unieuro, grazie anche alla spedizione completamente gratuita presso il proprio domicilio, indistintamente dai prodotti acquistati (sarà solamente necessario spendere più di 49 euro).

Unieuro: le occasioni sono veramente incredibili

Spendere poco con Unieuro è molto più semplice del previsto, grazie al volantino Passione Casa, ognuno di noi avrà la possibilità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito.

Per ottenerla non sono necessarie operazioni troppo complesse, basterà acquistare uno degli elettrodomestici contrassegnati dall’apposito bollino, ed il gioco è fatto.

Per il resto sono disponibili smartphone dai prezzi più ridotti rispetto al listino originario, tra questi troviamo chiaramente Samsung Galaxy S21, in vendita a 679 euro, passando anche per Oppo A73, Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo Reno 4 Pro o anche Xiaomi Redmi Note 9.

Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nella stessa location di acquisto, ricordandone anche la variante no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico.

