Sembra arduo rompere il cliché Iliad in virtù di quelle che sembrano (ed onestamente SONO) le tariffe più concorrenziali del mercato. Ottimo rapporto qualità/prezzo, massima trasparenza e promesse sempre mantenute su copertura, servizi gratuiti e customer care. Ma per la compagnia capeggiata da Benedetto Levi le cose si mettono male in un Maggio che regala le nuove offerte TIM a basso costo. Esaminiamo ciò che ci accompagnerà fino al 31 Maggio 2021 con le proposte della serie Sprint.

TIM Sprint: cosa offrono le nuove tariffe da prendere al volo£

L’operatore nazionale TIM Mobile torna a confermarsi un degno avversario nel panorama delle offerte 4G LTE da indirizzare a coloro che intendono effettuare la portabilità del numero. Valgono anche per coloro che già dispongono di un’utenza attiva.

Entrando nel merito della questione si scopre che la linea TIM Sprint dispone di tre offerte. La prima consente agli utenti di accedere a consumi illimitati per minuti ed SMS verso fissi e mobili con 70 Giga ad alta velocità per un costo complessivo di 7,99 euro. La seconda versione, invece, garantisce una ricaricabile al costo di 9,99 euro per minuti ed SMS illimitati con concessione di 50 Giga di Internet. La terza ed ultima offre sempre 50 Giga con minuti ed SMS infiniti al costo di 11.99 euro al mese e senza ulteriori addebiti per il roaming e le funzioni hotspot.

Le tre versioni delle predette tariffe sono, come già anticipato, disponibili fino a nuovo ordine entro il 31 Maggio 2021 per la gioia di coloro che cercano una rete stabile alla massima velocità e con una moltitudine di servizi inclusi. Siete riusciti a trovare di meglio? Lasciateci pure un vostro personale commento.