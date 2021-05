Il produttore cinese Realme ha finalmente concluso la nuova serie di smartphone Narzo con la presentazione ufficiale di un ultimo smartphone, ovvero Realme Narzo 30, il quale va quindi ad aggiungersi ai già presenti Realme Narzo 30A e Realme Narzo 30 Pro 5G presentati a febbraio.

Realme Narzo 30 è ufficiale con SoC MediaTek Helio G95

Realme ha quindi ufficializzato l’ultimo membro della famiglia Narzo 30. Il nuovo device, in particolare, vanta la presenza di un ampio display forato da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con una frequenza di aggiornamento a 90Hz. Sul retro, troviamo tre sensori fotografici con sensori rispettivamente da 48+2+2 megapixel con una apertura focale da f/1.8 e f/2.4. La selfie camera è invece da 16 megapixel con f/2.1.

Dal punto di vista prestazionale, anche questo smartphone si affida come i fratelli ad un processore di casa MediaTek. In questo caso, però, sotto al cofano troviamo il SoC MediaTek Helio G95 accoppiato ad una GPU ARM Mali-G76 e con tagli di memoria da 6GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno UFS 2.1 (con possibilità di espandere la memoria tramite microSD).

Il sistema operativo è Android 11 con l’interfaccia utente Realme UI in versione 2.0. La batteria, invece, ha una capienza di 5000 mAh ed è dotata del supporto alla ricarica rapida Dart Charge da 30W che garantisce tempi di ricarica piuttosto brevi. Non mancano infine il chip NFC, il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi ac e il jack audio per le cuffie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Realme Narzo 30 per il momento sarà disponibile per il mercato malesiano ad un prezzo di circa 160 euro al cambio.