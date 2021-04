Lucifer: vi girerà la testa con tutte queste notizie sulla season 5B e 6!

Dove eravamo arrivati? Ah, giusto. La quinta stagione di Lucifer era rimasta incompleta per via del coronavirus, il quale aveva poi bloccato ogni possibilità di ripresa della seconda parte. Arrivati al 17 aprile 2021 è anche giunto il momento di parlare della season 6. Lo stesso Joe Henderson, co-showrunner della serie TV Netflix, ha infatti lanciato delle notizie in merito che vi lasceranno senza parole. Tenetevi forte!

Lucifer: i titoli della sesta stagione e la data d’uscita

Partiamo carichi con una notizia bomba: sono ufficialmente arrivati i titoli delle nuove puntate. Cos’altro possiamo dirvi sulla sesta stagione? Questa avrà 10 episodi. Ciò vale a dire che la saga di Lucifer non arriverà a 100 puntate, bensì si fermerà a 93. Pensavate che vi avremmo lasciati così? E invece no. Eccovi i titoli:

1 – Nothing Ever Changes Around Here

2 – Buckets of Baggage

3 – Yabba Dabba Do Me

4 – Pin the Tail on the Baddie

5 – The Murder of Lucifer Morningstar

6 – A Lot Dirtier Than That

7 – My Best Friend

8 – Save the Devil, Save the World

9 – Goodbye, Lucifer

10 – Partners ‘Til the End

Ascoltando il parere dello showrunner, la voglia di vedere la nuova stagione di Lucifer sale maggiormente. Henderson ha dichiarato: “Daremo agli spettatori un’ottima ragione per sintonizzarsi di nuovo sullo show, per la sesta stagione“.

Ci dispiace dirvi che al momento non ci sono molte notizie sulla season 6 di Lucifer (che per giunta sarà l’ultima). Ma non disperate, perché nell’attesa della sesta stagione potrete gustarvi la seconda parte della season 5. Quando arriverà? Manca pochissimo: il 28 maggio 2021 usciranno gli ultimi 8 episodi. Ne vedremo delle belle!