Un nuovo volantino è comparso in questi giorni in alcuni punti vendita Euronics, promettendo a tutti gli effetti un risparmio senza precedenti sul mercato italiano.

I prezzi sono bassi e veramente alla portata di tutti, con il plus della possibilità di ricevere un condizionatore gratis (il cui valore commerciale si aggira attorno ai 299 euro), nel momento in cui si acquisterà uno dei prodotti effettivamente contrassegnati dall’apposito bollino. Non sarà necessario, lo ricordiamo, superare un determinato livello di spesa, ne poi scegliere l’omaggio da ricevere.

Euronics: questi sono gli sconti più interssanti

Gli sconti più interessanti disponibili da Euronics toccano all’incirca tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dagli attuali top di gamma. Uno dei tanti potrebbe essere l’ultimo Samsung Galaxy S21, uno smartphone dalla qualità elevatissima, raggiungibile all’acquisto a 879 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna.

Volendo invece puntare verso modelli più economici, ricordiamo essere disponibili anche soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, in vendita a 329 euro, passando per Realme 7, Realme 7i, Oppo A54, Oppo A74, Motorola E7 Plus, Xiaomi Mi 10 Lite, xiaomi Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A02s, Galaxy A52, Galaxy A72 o Samsung Galaxy A32.

Come avete potuto voi stessi notare, le possibilità di scelta sono davvero tantissime e molto varie tra di loro. Per questo motivo dovete assolutamente aprire le pagine che trovate nel nostro articolo, in tal modo avrete la possibilità di accedere e scoprire in esclusiva quali sono i migliori prezzi disponibili da Euronics.