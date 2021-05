I migliori sconti del mese sono tutti da Coop e Ipercoop, sebbene comunque siano legati a prodotti relativamente economici, ed appartenenti alla fascia più bassa della telefonia mobile.

Il volantino, in contrasto rispetto a quanto osservato in passato, risulta essere disponibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, non nei punti vendita in Italia. Partendo da questa considerazione, è importante sapere ce la spedizione presso il proprio domicilio è completamente gratuita, dal momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro, indipendentemente dalla categoria merceologica scelta e coinvolta.

Coop e Ipercoop: tantissime occasioni per risparmiare

Per risparmiare al massimo con Coop e Ipercoop non dovete fare altro che collegarvi al sito dell’azienda, e scegliere tra uno dei seguenti modelli: Samsung Galaxy A02s, Xiaomi Redmi Note 9S, Alcatel 3L, Motorola E5 Plus, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A32 o Oppo A54.

Tutti sono commercializzati, come presso ogni altro rivenditore d’Italia, con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere necessariamente esercitata nella stessa location d’acquisto. Inoltre, lo ricordiamo, i modelli sono in versione no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore dello smartphone, non da un operatore telefonico qualsiasi.

Se interessati ad uno dei suddetti modelli, consigliamo di effettuare una ricerca sul sito, prima di procedere all’acquisto, in quanto potrebbero essere disponibili differenti colorazioni a prezzi più bassi delle altre in vendita.