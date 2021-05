Il processo per una trasformazione Green dei trasporti in Italia è ufficialmente partito. Anche grazie ai fondi del prossimo Recovery Fund, il Governo proverà ad investire ancora più risorse sui veicoli a zero emissioni. Anche gli italiani, di conseguenza, avranno importanti bonus e vantaggi. Già da ora sono disponibili ricchi ecobonus per tutti coloro che acquistano un’auto elettrica.

Auto elettrica, gli sconti per chi acquista i nuovi veicoli

L’attuale sistema degli ecobonus è a vantaggio di chi immatricola un’auto elettrica o anche un veicolo ibrido. In linea di massima, il valore massimo dello sconto per i beneficiari arriva a quota 10mila euro.

il valore massimo dell’ecobonus – ossia 10mila euro – sarà assicurato a tutti gli italiani che effettuano l’immatricolazione di un’auto elettrica con la conseguente rottamazione della precedente vettura. In caso di acquisto della nuova vettura senza la rottamazione, sono sempre previsti 6mila euro di sconto.

Oltre all’auto elettrica, come sottolineato, gli ecobonus sono previsti anche per tutti gli italiani che si impegnano ad acquistare una vettura ibrida. Il bonus per i veicoli ibridi plug-in prevede uno sconto di 6mila euro con la conseguente rottamazione del precedente veicolo e 3mila euro senza rottamazione.

Una serie di ulteriori vantaggi inoltre sono garantiti anche per tutti coloro che acquistano vetture sostenibili. Una delle principali iniziative è ad esempio la totale esenzione del bollo auto. L’esenzione del bollo sarà a disposizione dei cittadini che hanno immatricolato una vettura green in questo 2021 oppure nel biennio tra il 2019 e 2020. L’esenzione del bollo è prevista in base alle vigenti disposizioni su scala regionale.