Lo scontro tra Apple Music e Spotify si anima con l’arrivo di un nuovo protagonista: Amazon Music. Le tre piattaforme dedicate alla musica in streaming si sfidano con i nuovi abbonamenti tramite i quali offrono agli iscritti la possibilità di ascoltare brani ad alta qualità.

Amazon sfida Apple con Music HD senza costi aggiuntivi!

Spotify procederà nei prossimi mesi con il lancio del nuovo abbonamento HiFi mentre Apple e Amazon hanno già provveduto presentando a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro i rispettivi piani tariffari.

Entrambi i colossi hanno attuato la stessa strategia proponendo ai loro utenti la possibilità di ascoltare musica ad alta qualità senza andare incontro ad alcuna spesa aggiuntiva. Amazon ha così fuso in un unico abbonamento i rispettivi Amazon Music e Amazon Music HD, disponibili adesso a un costo di 9,99 euro al mese. Dunque, gli utenti già iscritti non dovranno sostenere le spese extra precedentemente previste e i nuovi iscritti potranno contrarre il loro abbonamento saldando, sin dall’inizio, il nuovo costo annunciato dal colosso.

Procedendo con la sottoscrizione di un nuovo abbonamento ad Amazon Music entro il 24 maggio, inoltre, si avrà la possibilità di sfruttare la nuova promozione che permette di utilizzare la piattaforma gratuitamente per ben tre mesi. La nuova offerta sarà disponibile ancora per pochi giorni ma non è da escludere una possibile proroga della data di scadenza.

Si ricorda che la disponibilità è riservata esclusivamente ai nuovi clienti della piattaforma che non hanno già usufruito del periodo di prova solitamente proposto dal colosso.