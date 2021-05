Il volantino Trony asseconda le tantissime richieste dei consumatori italiani, lanciando una campagna promozionale veramente interessante, nonché ricchissima di occasioni da non perdere assolutamente di vista.

La soluzione descritta nel nostro articolo, a differenza di quanto stiamo vedendo da Euronics, non risulta essere limitata a specifici punti vendita in Italia, tutti vi potranno accedere indistintamente dalla provenienza. L’unico limite riguarda l’impossibilità di completare gli acquisti direttamente online sul sito ufficiale, tutto il resto è perfettamente lecito.

Trony: lo sconto del 50% è per tutti

Il volantino Trony affonda le proprie radici in un meccanismo davvero molto amato, il quale prevede la possibilità di ricevere uno sconto del 50% su ogni acquisto effettuato.

Pe raggiungere l’obiettivo preposto è necessario seguire un iter ben specifico, sebbene comunque non risulti essere troppo complesso o complicato. L’utente dovrà prima di tutto acquistare un grande elettrodomestico o un televisore, spendendo rispettivamente almeno 399 o 699 euro.

Compiuta questa scelta, poi sarà possibile aggiungere al carrello qualsiasi altro modello incluso nel catalogo aziendale, ricevendo in cambio uno sconto fisso del 50% rispetto all’originario prezzo di listino, ma solamente applicato sul dispositivo meno caro della coppia selezionata. Prestate attenzione, non sarà possibile scegliere in autonomia quale prodotto scontare, il meccanismo sarà completamente automatico.

La campagna promozionale risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Se volete conoscere da vicino i vari sconti, ed il meccanismo in sé, correte subito ad aprire le pagine che trovate nell’articolo.