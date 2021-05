Ci sono titoli che per anni non se li è “filati” nessuno poi approdano in una qualche piattaforma streaming on demand e, come per magia, il loro destino cambia direzione. È questo il caso di New Amsterdam, una serie TV disponibile dal 2018, che solo dopo la sua uscita su Netflix è entrata a ragione tra i top ten. Dopo l’incredibile successo della prima stagione di New Amsterdam su Netflix è in programma la terza stagione. Ecco i dettagli e, per chi ha concluso la prima, dove poter vedere la seconda.

New Amsterdam è il titolo rivelazione del 2021

New Amsterdam si può definire il titolo rivelazione del 2021. La sua trama ha così catturato il pubblico di Netflix che in pochissimi giorni è entrata a far parte dei titoli top ten della piattaforma più visti in Italia e nel mondo. Il suo successo è stato tale da muovere subito la produzione per mettere in programma una terza stagione.

Di conseguenza in questo momento molti, che hanno già terminato la prima, si staranno chiedendo se esiste una seconda stagione. Certo che sì, tra l’altro New Amsterdam 2 è già disponibile alla visione. Questo perché non molto tempo fa era andato in onda su Canale 5 dell’emittente Mediaset.

Se ve lo siete perso perché solo da poco avete conosciuto New Amsterdam non disperate. Gli episodi della seconda stagione sono disponibili nella nuova app gratuita Mediaset Play Infinity. Qui troverete anche la prima stagione.

In arrivo la terza stagione con il nostro dottor Max Goodwin

Potete leggere tranquillamente, non abbiamo inserito nessuno spoiler. La terza stagione di New Amsterdam sta per arrivare. La seconda si era conclusa lasciando un po’ di amaro in bocca a causa della pandemia da Covid-19. Ed è proprio da qui che ripartirà la nuova stagione, raccontando in pieno l’emergenza sanitaria. Il trailer è davvero commovente e ci fa capire che i toni dei nuovi episodi saranno sulla stessa scia in un mix tra drama e commedia. Purtroppo si intravede anche che qualche personaggio che non se la passava bene a causa del virus.

Incredibili emozioni regala la visione di questo breve anticipo su ciò che verrà trattato in New Amsterdam 3. Siamo davvero curiosi di goderci i nuovi episodi che usciranno su Canale 5 il 3 giugno 2021. Manca poco quindi, meglio farsi una scorpacciata degli episodi precedenti. Ad aprile New Amsterdam era il titolo segnalato da noi di Tecnoandroid insieme ad altri tre da vedere necessariamente.