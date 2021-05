Continua la battaglia serrata tra operatori telefonici a colpi di tariffe. Tra quella che costa meno e quella che offre di più c’è sempre l’eccezione che contiene tutti e due gli ingredienti. Tra l’altro di questo periodo non sono solo gli MVNO a farla da padrone. Infatti in questi giorni c’è una Vodafone esagerata. Con questa offerta, non solo farà letteralmente impazzire i clienti, ma permetterà di risparmiare davvero tanto. Ecco i dettagli.

Vodafone Special Minuti 50 Giga e sei subito al top

Vodafone sta facendo pazzie e con la sua nuova Special Minuti 50 Giga ha dichiarato guerra ad alcuni operatori telefonici. Infatti è dedicata a tutti coloro che provengono da TIM, CoopVoce, Tiscali, Spusu e Digi Mobil. Non si trova online, ma può essere attivata presso uno dei numerosi rivenditori autorizzati. Vediamo ora cosa include Vodafone Special Minuti 50:

minuti illimitati verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale; 50 GB di traffico dati sotto rete 4G;

di traffico dati sotto rete 4G; Vodafone Hotspot incluso nella tariffa;

incluso nella tariffa; costo di attivazione 0,01 euro.

Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese con un bundle davvero ricco e interessante. Per chi dovesse provenire da Iliad invece il prezzo è ancora più basso e Vodafone offre qualcosina in più.

Per chi proviene da Iliad ecco la Special 100 Digital Edition

Non ha risparmiato nemmeno Iliad l’operatore anglosassone che ha impacchettato una bella offerta per ingolosire i clienti del nuovo operatore francese. Si chiama Vodafone Special 100 Digital Edition e con 9,99 euro al mese sono inclusi:

minuti illimitati verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutte le numerazioni di rete fissa e mobile nazionale; 100 GB di traffico dati;

di traffico dati; costo di attivazione e SIM gratuito.

Insomma ce n’è per tutti i gusti, ma soprattutto per tutti gli operatori. Due offerte davvero interessanti ed economiche queste di Vodafone in portabilità. Se però non siete convinti oppure la provenienza dell’operatore è un’altra allora potreste decidere di attivare Red Digital Edition che in questi giorni è anche scontata.