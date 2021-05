Sony aggiorna costantemente il suo catalogo di offerte presenti sul PlayStation Store. Il mese di maggio, in particolare, si sta rivelando davvero molto interessante e con tantissimi giochi proposti ad un prezzo scontatissimo, che arriva anche attorno ai 3 euro. Vediamo in particolare quali sono i migliori giochi in offerta.

Ecco i migliori giochi in offerta proposti su PlayStation Store

In questo mese, come già accennato, il PlayStation Store si è ulteriormente arricchito con tantissimi giochi in offerta a dei prezzi decisamente stracciati. Si parte infatti da una cifra che si aggira attorno ai 3 euro e che permette di portarsi a casa giochi di rilievo. Il primo titolo davvero interessante è Tomb Raider Definitive Edition. Uno dei famosi videogiochi dedicati a Lara Croft si trova attualmente in offerta fino al prossimo 27 maggio 2021 ad un prezzo scontato di soli 2,99 euro (il suo prezzo iniziale è di 19,99 euro).

Segnaliamo poi Just Cause 3 e Just Cause 3 XXL Edition, i quali si trovano sullo store di PlayStation rispettivamente a 2,99 euro e 4,49 euro, con uno sconto pari all’85% rispetto al prezzo iniziale. Troviamo poi Sleeping Dogs Definitive Edition, il quale viene anch’esso proposto a 4,49 euro rispetto al suo prezzo inziale di 29,99 euro. Notevole anche Murdered Soul Suspec, thriller investigativo-paranormale proposto in offerta a soli 1,99 euro anziché 19,99 euro, con uno sconto totale pari al 90%. Presente poi il videogioco Thief, proposto anche in questo caso con uno sconto del 90% per un totale di soli 1,99 euro.

Vi ricordiamo che tutti questi videogiochi saranno presenti su PlayStation Store a questi prezzi scontati soltanto fino al 27 maggio 2021.