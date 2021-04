Continuano le offerte sul PlayStation Store. Un elenco dei migliori titoli usciti fino ad oggi con le novità più entusiasmanti a prezzi scontati fino all’80%. Sono davvero tanti quelli compatibili con PS4 e PS5. Quest’ultima ovviamente per i fortunati che sono riusciti ad aggiudicarsene una visti gli ultimi sold out. Una lista davvero nutrita di titoli top al miglior prezzo da non lasciarsi scappare e c’è anche FIFA 21. Non c’è tempo da perdere per aggiudicarsi questi videogiochi super scontati sul PlayStation Store.

Giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Dureranno fino al 15 aprile questi sconti pazzeschi sul PlayStation Store. Si parla di titoli scontati fino all’80%. Alcuni costano addirittura meno di 20 euro. Certe occasioni non si possono perdere e ora è il momento di vedere se tra questi giochi top c’è quello che desideravate da tempo.

Ecco i migliori titoli su PlayStation Store in ordine alfabetico, per agevolare la ricerca:

Assassin’s Creed Valhalla;

Borderlands 3;

Call of Duty Modern Warfare;

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy;

Crash Team Racing Nitro-Fueled;

Doom Eternal;

Dragon Ball Z: Kakarot;

Ghost of Tsushima;

Godfall;

Grand Theft Auto V: Premium Edition;

Hitman 3 Deluxe Edition PS4 & PS5;

Mortal Kombat 11;

NBA 2K21 Bundle Mamba Forever Edition;

Red Dead Redemption 2;

Resident Evil 3;

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition;

The Last of Us Parte II;

The Last of Us Remastered;

Yakuza: Like a Dragon.

Ecco i titoli multiplayer

Tra i vari titoli scontati, nel PlayStation Store ci sono anche quelli che includono una sezione del gioco in multiplayer. Eccoli sempre in ordine alfabetico:

Ark Survival Evolved;

Call of Duty Modern Warfare;

Crash Team Racing Nitro-Fueled;

Destiny 2 Oltre la Luce;

eFootball PES 2021 Season Update;

F1 2020;

FIFA 21;

Gran Turismo Sport;

Mortal Kombat 11.

Da segnalare nel PlayStation Store c’è FIFA 21 l’ultimo uscito in casa EA Sports. Cliccando su questo link si possono trovare tutti i trucchi per diventare dei campioni. Un mese di aprile fantastico e specialmente tutto da giocare.