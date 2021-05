Netflix presenta una serie di importanti serie tv nel corso delle prossime settimane, tra la fine di Maggio e Giugno. Gli occhi degli spettatori sono puntati tutti sull’arrivo di Lucifer, il dark drama che entrerà in piattaforma a partire dal prossimo 28 Maggio.

I clienti che scelgono di avvicinarsi a Netflix ad oggi non hanno più la possibilità di accedere al mese di prova gratuita. I clienti che desiderano attivare un piano di visione per la piattaforma streaming potranno beneficiare di due promozioni garantite da TIM e Sky.

Netflix, le due offerte imperdibili per film e serie tv

La tariffa garantita da TIM si chiama Mondo Netflix. Gli abbonati avranno a loro disposizione una promozione dal prezzo mensile di 12,99 euro. I clienti potranno accedere a tutti i titoli della piattaforma streaming TIMvision, a tutte le serie tv di Netflix, con TIMvision Box in comodato d’uso a costo zero.

La seconda promozione Netflix è legata a Sky. I clienti della tv satellitare più fedeli potranno attivare il pacchetto Intrattenimento Plus con un prezzo base di 9,99 euro al mese. Con il ticket Intrattenimento Plus gli abbonati Sky potranno accedere a tutte le serie tv e film di Netflix senza costi aggiuntivi.

